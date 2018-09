Lutto nello sport, è morto l'ex arbitro Luigi Agnolin: aveva 75 anni

È morto, all'età di 75 anni, l'ex arbitro Luigi Agnolin, tra i fischietti più famosi in Italia negli Anni 80. Figlio d'arte (il padre Guido arbitrò 155 partite di serie A), Agnolin partecipò a due campionati del mondo: nel 1986 in Messico (e fu giudicato il migliore del torneo), 1990 in Italia. Nell'87 diresse la finale di Coppa delle Coppe (Ajax-Lokomotiv Lipsia 1-0), nell'88 quella di Coppa dei Campioni (Psv Eindoven-Benfica 6-5 ai calci di rigore). Fu designatore della serie C, direttore generale della Roma (1994), amministratore delegato del Venezia (1999-2000) e del Verona (2000-2001), nel 2006 fu per pochi mesi Commissario straordinario dell'Aia. Era malato da tempo, da sempre contrario all'introduzione del Var. Fu protagonista di scontri anche accesi con giocatori e società. A Roberto Bettega, allora centravanti della Juve, cui pare disse, dopo le accese proteste dei bianconeri in un derby: "Vi faccio un c... così!".