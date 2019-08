Lutto per Luis Enrique, è morta la figlia di 9 anni

Il mondo del calcio e non solo si stringe attorno a Luis Enrique ex allenatore della Roma ed ex ct della nazionale spagnola colpito da un gravissimo lutto. Il tecnico ha perso la figlia di 9 anni a causa di un tumore alle ossa. La piccola è morta ieri pomeriggio ed è stato lo stesso Luis Enrique a farlo sapere sui social: "Nostra figlia è morta dopo aver combattuto per cinque intensi mesi", ha scritto il tecnico aggiungendo: "Ci mancherai tanto, però ti ricorderemo ogni giorno delle nostre vite con la speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Riposa Xanita". Immediatamente la notizia ha fatto il giro del web commuovendo tutti. All'allenatore sono arrivati moltissimi messaggi di condoglianze a partire dalla sua ex squadra la Roma e da alcuni dei suoi ex giocatori come Francesco Totti.

"Non ci sono parole...riposa in pace piccola stella". Francesco Totti esprime così il proprio cordoglio per la tragedia che ha colpito Luis Enrique, l'ex allenatore della Roma che ieri ha annunciato la morte di sua figlia Xana all'età di 9 anni a causa di un osteosarcoma. L'ex capitano giallorosso ha postato su facebook la toccante foto di Luis Enrique con sua figlia sulle spalle dopo la vittoria con il Barcellona della Champions League.