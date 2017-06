Macron il pallone ufficiale della serie A di beach soccer

La Serie A 2017 di Beach Soccer prende il via con la prima tappa in programma nell’affascinante cornice di Piazza Santa Croce a Firenze, dove Macron, azienda leader europeo nella produzione di sportswear, fa il suo ingresso come fornitore ufficiale del pallone serie A 2017 che sarà utilizzato durante tutti gli incontri.



Una partnership importante quella tra l’azienda bolognese e il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, a conferma della grande attenzione che Macron rivolge ad ogni realtà calcistica, mettendo in campo professionalità, qualità e tecnicità dei propri prodotti.



Seamus, pallone ufficiale della serie A di Beach Soccer, è un prodotto che segue la realizzazione classica, sia per la lavorazione fatta a mano, sia per la forma dei pannelli. Seamus è inoltre arricchito da una membrana interna superficiale che conferisce un effetto 3D alla sua superficie aumentandone i giochi di colore con i suoi riflessi fluorescenti e metallici.



Macron si afferma sempre di più tra i major player nel mondo delle sponsorizzazioni tecniche. Per Macron lo sport è sinonimo di fatica, sudore e forza di volontà. “Work hard. Play harder.” per l’azienda non rappresenta solo un pay-off, ma una vera e propria filosofia che ispira le attività al fianco delle squadre, degli atleti e delle atlete con cui collabora, progettando per loro prodotti tecnici di alta qualità.