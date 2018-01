Malagò si sfila dall'endorsement a Tommasi per la Figc

“Non voglio fare endorsement a favore di nessuno. Se uno ha fatto quello sport ed é capace, a parità di condizione, lui è avvantaggiato. Ma è vero anche che in alcuni sport molti ex atleti hanno fatto dei disastri. Fare il calciatore o l’allenatore e dirigere una federazione sono due ruoli completamente diversi. La generalizzazione non può mai stare in piedi. Bisogna vedere caso per caso. La persona designata deve rispondere a tutte le parti in causa. Calciatore o tecnico che sia. Ad oggi, non ci sono ancora le premesse numeriche per arrivarci. Vedremo“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in risposta a chi gli chiedeva se serve un uomo di sport come Tommasi alla guida della FIGC.

FIGC. MALAGÒ "AD OGGI NO SOLUZIONI VINCENTI E NON E' UN BENE"

"Sono mesi che sostengo che la situazione avrebbe comportato questo tipo di problema, che ci poteva essere uno stallo. Chiunque conosce l'ambiente non si puo' stupire". Giovanni Malago', presidente del Coni, commenta cosi', a Sky Sport, la corsa a tre per la guida della Figc, con Sibilia, Gravina e Tommasi in ballo alle elezioni del 29 gennaio. "Non sono neanche arrabbiato, ero preparato a questo - aggiunge Malago' - Bisognerebbe mettere da parte gli aspetti personalistici per il bene comune e capire se si trovano delle soluzioni vincenti che pero', ad oggi, non si trovano e non e' un bene".

MALAGO', BUFFON PER CLUB ITALIA SAREBBE COSA LOGICA

''Buffon al Club Italia? Mettere un giocatore in quel ruolo sarebbe una cosa logica''. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta l'ipotesi di affidare il Club Italia all'attuale portiere e capitano della Juventus. ''Gigi è una persona alla quale farei fare tutto, ma bisogna capire cosa ha deciso di fare da grande. Il 29 gennaio ci saranno le elezioni della Figc: Buffon ha manifestato certe intenzioni per fine stagione, ma c'è anche la possibilità che continui a giocare, una cosa che mi augurerei da suo tifoso personale'', aggiunge il capo dello sport italiano a margine di un convegno all'Acqua Acetosa. Infine, parlando della sfida elettorale tra Sibilia, Tommasi e Gravina in vista delle elezioni Figc, Malagò afferma: ''Io sono uno spettatore molto interessato. Chi farà bottino pieno? Mi sembra un parolone, perché per fare bottino pieno servono numeri e consensi importanti, che tra l'altro sarebbero indispensabili in un momento come questo''.