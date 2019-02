Manchester City, addio Nike: 750 milioni di euro da Puma

Piove sul bagnato nelle casse del Manchester City. Il club di proprietà dello sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan (patrimonio personale di 1,25 miliardi di euro nel 2016) lascia Nike (dopo sette anni) e ufficializza il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica con Puma per i prossimi dieci anni: un totale di circa 750 milioni di euro, 75 a stagione anche se le cifre non sono state rese note e potrebbero comprendere bonus variabili.

Puma ha firmato una partnership con City Football Group. Il gruppo dello sporstwear oltre a vestire il Manchester City, campione in carica in Premier League inglese, farà lo stesso con tutti i club gemellati in Australia, Spagna, Uruguay e Cina: Melbourne City FC, Girona FC, Club Atlético Torque e Sichuan Jiuniu FC e le rispettive selezioni di calcio maschile, femminile e giovanile.

“La partnership di Puma con City Football Group è la più grande collaborazione che abbiamo mai fatto, sia per portata che per ambizione – ha dichiarato Bjørn Gulden, CEO di Puma -. Siamo entusiasti di collaborare con City Football Group, il cui successo, ambizione e stimolo all’innovazione li hanno visti stabilire nuovi standard, dentro e fuori dal campo e non vediamo l’ora di iniziare la partnership più innovativa nella storia del calcio ridefinendo il modello di partnership sportiva. Abbiamo voglia di massimizzare sia le prestazioni sul campo sia la cultura del calcio in settori come la musica, il gaming e la moda per connettere e ispirare i tifosi di ogni squadra”.

Puma è partner di altre squadre di calcio, tra cui Arsenal, Milan e Olympique de Marseille.