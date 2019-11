Manchester City vale 5 miliardi: 10% venduto a 450 milioni. Real e Juventus...

Manchester City vale 5 miliardi: 10% venduto a 450 milioni

Il Manchester City è il club più ricco del mondo e si attesta su un valore attorno ai 5 miliardi di dollari. Infatti Silver Lake — un fondo di private equity della Silicon Valley che in passato ha investito in gruppi hi-tech come Skype, Dell, Alibaba — ha comprato una quota poco superiore al 10% della società che possiede il club inglese per 500 milioni di dollari. Fatti due conti il City Footbal Group (Cfg, che possiede altre squadre minori in quattro continenti) è stato valutato attorno 4,8 miliardi di dollari (4,36 miliardi in euro).

La cessione del 10% delle quote non cambia ovviamente l'assetto di maggioranza dove resta saldamente al comando Mansour bin Zayed Al Nahyan (famiglia regnante di Abu Dhabi) che possiede il 77% delle quote;. Il secondo azionista (dal 2015), con il 12% è detenuto è un consorzio cinese guidato da China Media Capital.

Il Manchester City con i 4,8 miliardi di valutazione reale è la società sportiva di maggiore valore al mondo (anche se Forbes valuta i Dallas Cowboy, squadra di football americano della Nfl, 5,5 miliardi, ma è valutazione teorica). Di sicuro è il club calcistico più ricco e stacca il Real Madrid (4,2 miliardi), mentre i cugini del Manchester United, quotati alla Borsa di New York, hanno una capitalizzazione di 3,1 miliardi di dollari, mentre la Juventus ha una capitalizzazione di 1,44 miliardi di euro.

«Noi e Silver Lake — ha commentato il presidente del City Football Group, Khaldoon Al Mubarak — condividiamo la forte fiducia nelle opportunità presentate dalla convergenza di intrattenimento, sport e tecnologia e la conseguente capacità di Cfg di generare una crescita di lungo periodo e un nuovo flusso di reddito globalmente».