MANCHESTER, POGBA TEME TIFOSI E COMPRA ROTTWEILER DA 15MILA STERLINE

Il francese del Manchester United, Paul Pogba per paura dei tifosi, ha deciso di acquistare un cane da guardia. Il centrocampista ex Juve, che avrebbe voluto lasciare Manchester in questo mercato estivo, in seguito alle minacce ricevute da alcuni sostenitori dello United, secondo quanto riporta il Sun, ha acquistato un rottweiler per 15mila sterline addestrato da un'azienda specializzata, la Chaperone K9.

"I calciatori sono individui che possono essere bersagliati'', spiega al Sun il numero uno dell'azienda, ''e vogliono qualcosa che faccia stare al sicuro la loro famiglia quando non ci sono''. L'ex juventino ha deciso di aumentare le misure di sicurezza dopo la scritta "Pogba Out" apparsa fuori dal centro sportivo dei Red Devils.