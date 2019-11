Mancini ad Antonio Conte: "Sensi-Barella inesperti? Per Nazionale importanti"

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa dal centro federale di Coverciano, prima delle gare degli azzurri con Bosnia e Armenia. La nazionale italiana è già qualificata a Euro 2020 e vincitrice del suo girone. I prossimi impegni saranno importanti come test per gli azzurri in vista delle sfide in programma l'anno prossimo e per migliorare il ranking in vista del sorteggio per i gironi degli Europei che si apriranno a Roma (con la nostra nazionale in campo nel match inaugurale). Roberto Mancini ha parlato a tutto campo: da Sensi e Barella (definiti inesperti da Antonio Conte prima di Borussia Dortmund-Inter) alla possibile convocazione di Mario Balotelli (ancora fuori a questo giro), passando per il caso Ronaldo (CR7 uscito scuro in volto dopo la sostituzione di Sarri in Juventus-Milan), Belotti e Immobile (che giocheranno una partita a testa contro Bosnia e Armenia). Ecco le parole del ct della nazionale italiana.

ROBERTO MANCINI, 'SENSI E BARELLA INESPERTI? PER NAZIONALE SONO IMPORTANTI'

"Non so cosa sia successo, perché Conte abbia detto quelle cose. Barella e Sensi sono importanti per la Nazionale, sono ottimi". L'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, commenta così le parole del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che in un'intervista dopo il ko in Champions contro il Borussia Dortmund aveva definito "inesperti" Stefano Sensi e Nicolò Barella. "Non avranno l'esperienza di chi gioca da 10 anni in Champions League, però con noi hanno giocato ottime partite e hanno molte possibilità di migliorare", aggiunge il ct in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano.

NAZIONALE, MANCINI, 'BALOTELLI? GLI VOGLIO BENE, CONVOCATO SE MERITA"

"Premesso che il calcio, e lo sport in generale, deve unire non distruggere quello che di buono ha per quelle poche persone che sbagliano. Balotelli è un giocatore al quale voglio bene, l'ho fatto giocare quando era ragazzino. Se dovesse essere richiamato è perché sta facendo bene ed è utile per la nazionale. Magari ci saranno altre possibilità di chiamarlo perché lo merita. Siamo nel 2020 ma alcuni fanno ancora considerazioni sul colore della pelle". Sono le parole del ct dell'Italia, Roberto Mancini, riguardo alla non convocazione dell'attaccante del Brescia per la doppia sfida di qualificazione agli Europei contro Bosnia e Armenia.

NAZIONALE, MANCINI, 'FLORENZI IN PANCHINA CON LA ROMA? PER NOI NON E' UN PROBLEMA'

"Florenzi non è un problema, si è riposato, sarà più fresco sia per queste partite che per l'Europeo. Sa fare diversi ruoli e sa giocare". Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, commenta così il momento difficile di Alessandro Florenzi, reduce da sei panchine con la Roma. Il ct in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano parla poi anche di due giallorossi: "Mancini a controcampo? Ci può andare bene, giocando a metà campo può migliorare nel palleggio ma per quanto ci riguarda è un difensore. Zaniolo è giovane e deve crescere ancora molto, è all'inizio di una carriera e deve conquistarsi tutto".

JUVENTUS-MILAN, MANCINI, 'RONALDO? NON SONO COSE GRAVI, CHIEDERA' SCUSA E PASSERA''

"Adesso non conosco, ho solo letto cosa può essere successo ieri, non so se corrisponde a realtà. Può capitare, non sono cose gravi. Chiederà scusa e passerà". Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, si esprime così sul caso di Cristiano Ronaldo, uscito scuro in volto dopo la sostituzione al 55' di Juventus-Milan, andandosene poi dall'Allianz Stadium prima della fine del match. "I calciatori devono avere rispetto per allenatore e compagni di squadra, poi alle volte si può avere un comportamento non in linea", conclude Mancini in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano.

NAZIONALE, MANCINI, 'BELOTTI E IMMOBILE GIOCHERANNO UNA PARTITA A TESTA'

"I centravanti della Nazionale sono Immobile e Belotti e giocheranno un match a testa". Lo annuncia il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in vista delle partite contro Bosnia e Armenia. "Possono giocare insieme? Per ora il 4-3-3 è consolidato, ma non è detto. Sono due giocatori che si assomigliano un po', occupano le stesse posizioni, però tutto è possibile se si prova", aggiunge il ct in conferenza stampa dal raduno azzurro a Coverciano.

NAZIONALE, MANCINI, 'VAR DA PERFEZIONARE MA HA MIGLIORATO LE COSE'

"Non sono preoccupato dall'utilizzo del Var. Credo che abbia migliorato la maggior parte delle cose. Ci sono situazioni da migliorare e velocizzare". E' il pensiero del ct della Nazionale, Roberto Mancini, sulle polemiche intorno al Var. "Noi siamo la Nazione delle polemiche ma il Var ha migliorato certe situazioni -ribadisce il ct in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano-. Con tutte le regole che si stravolgono e si cambiano ogni anno, ci sta che gli arbitri iano in difficoltà. Poi è nel nostro DNA la polemica del dopopartita. Ci piace, anche fosse tutto perfetto troveremmo il modo per farla".

NAZIONALE. VERRATTI INDISPONIBILE, MANCINI CHIAMA TONALI ROMA

Altra defezione nel gruppo azzurro verso le sfide con Bosnia (venerdi' 15) e Armenia (lunedi' 18 a Palermo): dopo il forfait di Berardi, anche Marco Verratti non potra' rispondere alla convocazione del Ct Mancini a causa dell'infortunio di ieri. In sostituzione del centrocampista del PSG, Mancini ha chiamato Sandro Tonali, che era nella lista dell'Under 21. Al suo posto con gli azzurrini il tecnico Paolo Nicolato ha chiamato Salvatore Esposito (Chievo Verona), che raggiungera' il gruppo domani in vista delle gare con Islanda e Armenia.