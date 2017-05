Mancini: "Allenare l'Inghilterra? La Brexit complicò tutto". E sull'Inter...

Mancini: "Allenare l'Inghilterra? La Brexit complicò tutto"



"Allenare l'Inghilterra sarebbe una bella esperienza, c'e' stata una possibilita' in passato ma la Brexit ha complicato le cose". Lo ha detto l'ex allenatore dell'Inter Roberto Mancini durante la trasmissione "Di Canio Premier Show" su Sky Sport.



INTER. MANCINI "TOURE' COME PIRLO, NON SO PERCHE' NON SIA VENUTO"



"Ho cercato di portarlo in Italia ma non so per quale motivo non sia arrivato". Alla trasmissione "Di Canio Premier Show" su Sky Sport, l'ex allenatore dell'Inter Roberto Mancini e' tornato ancora una volta sul mancato arrivo in nerazzurro del centrocampista del Manchester City Yaya Toure'. Durante la sua seconda esperienza ad Appiano Gentile il tecnico di Jesi ha inseguito per due estati il centrocampista ivoriano. "Il primo anno aveva detto che sarebbe venuto ma aveva il contratto con il City - ha ricordato -. L'anno scorso aveva problemi, sarebbe anche venuto ma non so perche' non e' stato fatto. E' un campione come Cerezo o Pirlo, fisicamente mostruoso, serio, conduce una vita sana e puo' giocare tranquillamente ad alti livelli".