Mancini allo Zenit San Pietroburgo. Il Mancio in Russia: triennale da 5-6 milioni



Roberto Mancini sarà il prossimo allentore dello dello Zenit di San Pietroburgo. I principali siti russi ormai non hanno più dubbi. All'ex allenatore di Inter e Manchester City è stato offerto un contratto di tre anni da 5-6 milioni netti a stagione.



MANCINI ALLO ZENIT SAN PIETROBURBGO SULLA SCIA DI LUCESCU E SPALLETTI



Il presidente dello Zenit, Serghey Fursenko già cerco Mancini per la panchina della Nazionale russa nella primavera del 2012, poco prima di dover lasciare la poltrona di presidente della Federcalcio. Ora il matrimonio può celebrarsi a San Pietroburgo. La missione per il Mancio sarà di riportare il club russo in Champions League. In passato lo Zenit è stato allenato da Luciano Spalletti (dal 2009 al 2014). Mancini prenderà il posto di Mircea Lucescu.