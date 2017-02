Maradona alla Fifa, ufficiale. "Lavorerò per un calcio pulito"

MARADONA LAVORERA' PER LA FIFA



Diego Armando MARADONA avrà un ruolo nella Fifa. Lo ha confermato l'organo di governo del calcio mondiale.



FIFA, MARADONA "RUOLO IN LINEA AL SUO CONTRIBUTO AL CALCIO"



Un portavoce della Fifa ha spiegato che MARADONA avrà un ruolo "in considerazione del suo notevole ed unico contributo al calcio". "La Fifa sta cercando il modo migliore per collaborare con Diego Armando MARADONA, garantendo che abbia un ruolo importante nelle attività della Fifa per promuovere il gioco del calcio in tutto il mondo, attraverso il suo coinvolgimento in progetti di sviluppo importanti e nel programma 'Fifa Legends'". MARADONA vincitore con l'Argentina del Mondiale del 1986 aveva già anticipato su Facebook che avrebbe lavorato per la Fifa.



MARADONA ALLA FIFA: "LAVORERO' PER UN CALCIO PULITO"



"Ora è ufficiale Finalmente posso esaudire uno dei sogni di tutta la vita..! Lavorare per un calcio pulito e trasparente al fianco di persone che veramente amano questo gioco. Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiato ad affrontare questa nuova sfida", ha detto il 'Dieci'. MARADONA è stato critico con la Fifa in passato, ma ha recentemente approvato l'espansione della Coppa del Mondo da 32 a 48 squadre, proposta dal nuovo presidente della Fifa Gianni Infantino. Ed ha anche partecipato al match tre le leggende del calcio. La Fifa con l'avvento di Infantino ha accolto molte stelle del calcio mondiale, come l'olandese Marco van Basten che lavora come direttore tecnico e il croato Zvonimir Boban, scelto come vice segretario generale.