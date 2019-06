Maradona, problemi di salute: lascia la guida Dorados de México

Città del Messico, 14 giu. - Diego Armando Maradona lascia la guida dei Dorados del Messico, seconda divisione, per motivi di salute. Era dallo scorso settembre che allenava la squadra, nello Stato settentrionale di Sinaloa. Il suo avvocato, Matias Morla, ha riferito che l'ex pibe de oro dedicherà tempo alla salute e subirà due operazioni: spalla e ginocchio.

Maradona si dice "grato a tutta la famiglia di Dorados e continueremo insieme il sogno", ha scritto Morla sul suo account Twitter. La partenza dell'idolo argentino avviene più di un mese dopo che la squadra ha perso, nel Clausura-2019 e per la seconda volta consecutiva, la finale del torneo di promozione del campionato messicano.

Maradona aveva conquistato i Dorados nel torneo Apertura-2018, quando è riuscito a tirarli fuori dal fondo della classifica e portarli all'istanza decisiva, ma ha perso l'opportunità di promozione contro l'Atlético de San Luis, che poi l'ha nuovamente battuto nella seconda finale per la promozione rivelandosi così la bestia nera dei Dorados. Maradona, che in precedenza ha guidato club e nazionale dell'Argentina, nonché le squadre degli Emirati Arabi Uniti, non è ancora riuscito a vincere un titolo di allenatore.