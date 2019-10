Maratona: keniano Kipchoge primo uomo a scendere sotto 2 ore

Il keniano Eliud Kipchoge è diventato il primo uomo a scendere sotto il muro delle due ore in una maratona: è accaduto a Vienna durante la 1:59 Challenge, un evento creato appositamente per tentare di abbattere il muro delle due ore sulla distanza di 42 chilometri e 195 metri.

Kipchoge ha corso in un'ora 59 minuti e 40 secondi, ma non si tratta del nuovo record mondiale perché la prova si è disputata in condizioni particolarmente favorevoli con gli altri concorrenti che erano 'lepri' che si sono avvicendate per favorire il primato. Il corridore keniano, considerato il più forte della sua generazione, è comunque il detentore del record ufficiale con due ore, un minuto e 39 secondi.