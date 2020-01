Maria Sharapova: out da Australian Open 2020 e top 300 Wta

Maria Sharapova si arrende a Donna Vekic (che torna a giocare sulla Rod Laver Arena dopo 3 anni): 6-3 6-4. La tennista russa (unica del suo Paese a vincere il torneo) incassa così la terza sconfitta consecutiva in uno Slam, la settima in carriera. Masha l'anno scorso aveva raggiunto gli ottavi (eliminò la Wozniacki al terzo turno) e con questa eliminazione è destinata a uscire dalle prime 350 del mondo al termine del primo Slam della stagione (dovrebbe scendere al 366° posto). Erano 18 anni che Maria Sharapova non stava fuori dalle prime 300 del ranking Wta (settembre 2002, aveva solo quindici anni), lei che è stata numero 1 al mondo (e vincitrice di 4 Slam in singolare). Che futuro per la tennista siberiana? Riuscirà a risorgere a quasi 33 anni? Serena Williams, ancora sulla breccia a 38 (senza dimenticare Federer negli uomini, oltre a Nadal e Djokovic rispettivamente classe '86 e '87), dimostra che si può restare competitivi ad alti livelli, molto ovviamente dipende dalle motivazioni. "L’idea di ritirarmi dal tennis professionistico non mi è mai passata per la testa. Sento che ho ancora molto da dare sul campo, ho ancora quel fuoco dentro di me che mi spingerà ad andare avanti. La mia spalla non è al massimo della forma dopo così tanti interventi di chirurgia, ma se non peggiora credo di poter conseguire risultati importanti, sempre che il corpo me lo permetta”, aveva detto Masha a inizio anno.

“Ho fatto tutto ciò che era giusto fare” ha detto con Maria Sharapova con sguardo triste in sala stampa, secondo quanto riporta Ubitennis.com. “Questo però non ti garantisce una vittoria al primo turno, al terzo turno o in finale. È lo sport e per questo è così speciale essere campionesse anche solo per una volta. Non so se posso guardare il ranking e pensare che rispecchi la mia situazione. Lo scorso anno ho giocato 7-8 tornei, ero infortunata per la maggior parte della stagione e devo tenerne conto”. La Sharapova conferma la collaborazione con Riccardo Piatti: “Ho lavorato bene con lui e andremo avanti insieme”. Potrebbe essere l’ultimo Australian Open della sua carriera? Maria Sharapova - riporta Ubitennis.com - ha risposto così: “Non lo so, non lo so. Sono stata fortunata quest’anno e ringrazio Craig (Tiley, CEO di Tennis Australia, ndr) per avermi permesso di fare parte di questo evento. È difficile per me pensare cosa succederà nei prossimi dodici mesi“.