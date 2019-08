Mariano Diaz al Milan? Boban sulla punta del Real Madrid. Calciomercato news

Mariano Diaz al Milan? Boban sulla punta del Real Madrid

Angel Correa salvo colpi di scena non sarà un giocatore del Milan. Affare praticamente saltato, troppa la distanza tra la richiesta dell'Atletico Madrid (45-50 milioni) e l'offerta rossonera (10 milioni di euro per un prestito biennale con un diritto di riscatto condizionato alle presenze a 25). La mancata cessione di Andrè Silva (offerto in queste ore al Benfica) ha costretto il Milan a provare il colpo Correa con una formula diversa. Trovando però un muro da parte dei Colchoneros. In più, il match di Udine e le amichevoli estive (in primis quella di Cesena a pochi giorni dall'inizio del campionato) hanno portato indicazioni tattiche differenti a Giampaolo. Il 4-3-1-2 pare lasciare il posto ad altre formule (albero di Natale) e questo porta il Milan a cercare giocatori profili diversi in entrata. Per questo è tornata in auge l'ipotesi Mariano Diaz.

Il 26enne attaccante spagnolo (di origine dominicana) è una punta molto forte fisicamente, ma anche dotato di velocità e tecnica. Ama partire da lontano, ma sa far sentire forte la sua presenza in area di rigore. Un giocatore interessante che potrebbe affiancare Piatek o giocare alle sue spalle. Nell'ultima stagione ha avuto problemi fisici che lo hanno limitato (13 presenze e 3 gol), ma l'anno precedente a Lione era statto molto incisivo (37 presenze e 18 gol) convincendo il Real Madrid a investire 21,5 milioni per riacquistarlo dal club francese (che lo aveva preso a 8). Può essere una buon saldo di mercato last minute (a differenza del brasiliano Everton e dell'olandese Depay, talenti che costano attorno ai 40 milioni e sul brasiliano potrebbe piombare l'Atletico Madrid): al Real Madrid è chiuso da Benzema e Jovic, il Milan - forte anche degli ottimi rapporti con il club blanco (vedi Theo Hernandez) spera di strappare un prestito con diritto di riscatto (la valutazione di Mariano Diaz è attorno a 20 milioni). Secondo Sportmediaset è prevista una missione di Boban a Madrid: il dirigente rossonero proverà a regalare a Giampaolo un rinforzo importante per il suo attacco.

Intanto Calhanoglu allontana le voci di mercato che lo danno come obiettivo del Torino (mentre è stata abbandonata la pista Laxalt da parte dei granata): "Non ho capito questa cosa, tutti i giornalisti hanno parlato di mercato, se ne occupa il mio agente, io guardo solo al lavoro, al nuovo mister, un nuovo ruolo. Per fare le cose bene bisogna lavorare e ci vuole tempo", ha spiegato il numero 10 turno a Sky. Sulla sconfitta contro l'Udinese: "A Udine abbiamo sbagliato alcune cose, non abbiamo fatto tutto quello che il mister vuole. L'Udinese ha giocato bene, ci hanno chiuso in mezzo, ma questa è solo la prima partita".