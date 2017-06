Mario Balotelli paparazzato con una nuova ragazza. Foto

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, sul numero in edicola da mercoledì 14 giugno, le immagini di Mario Balotelli con la nuova compagna: una bella ragazza di Lecce che si chiama Serena. Archiviate le storie con Dayane Mello e Fanny Neguesha, il calciatore ha trascorso un weekend d'amore sull'Isola di Cavallo con Serena, che ha conosciuto un mese fa al Twiga di Monte Carlo. I due hanno passato il fine settimana nell'esclusivo resort Hotel des Pêcheurs. Intanto il bomber, terminata l'esperienza al Nizza Calcio, sta valutando le offerte dei tedeschi del Borussia Dortmund o, in alternativa, del Sassuolo, opzione che permetterebbe a Super Mario di rimanere sotto gli occhi di Gian Piero Ventura, ct della Nazionale.