Mario Cipollini denunciato dall'ex moglie per aggressione



Mario Cipollini sarebbe stato denunciato dalla ex moglie Sabrina Landucci.L'accusa è di averla aggredita. Secondo quanto spiega Il Tirreno, la denuncia contro l'ex ciclista è stata presentata alla polizia il 9 gennaio scorso. L'aggressione sarebbe avvenuta pochi giorni prima in una palestra alla periferia di Lucca.Mario Cipollini si sarebbe avvicinato alla donna e, in un momento d'ira, le avrebbe messo le mani attorno al collo. L'ex mogliedi Re Leone sarebbe stata in seguito curata in pronto soccorso. Stando all'esposto presentato dal legale di Landucci, l'avvocato Susanna Campione. sarebbe accaduto davanti a testimoni che si trovavano in quel momento nella palestra.

Mario Cipollini denunciato dall'ex moglie per aggressione. Il fascicolo della Procura



La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo, affidato al sostituto procuratore della Repubblica Antonio Mariotti. Toccherà al magistrato a valutare se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio contro Mario Cipollini per il reato di lesioni o, eventualmente, archiviare la denuncia.



Mario Cipollini e Sabrina Landucci avevano divorziati il 16 dicembre 2016. Il 50enne ex ciclista si è rititrato nel 2005 dopo essere stato uno dei più grandi velocisti dello sport mondiale con il record di vittorie al Giro d’Italia (42) e il titolo mondiale conquistato nel 2002 a Zolder (Olanda).