Martina Colombari sulle orme di Costacurta per il rilancio del calcio in rosa

Martina Colombari sarà il primo presidente della Figc al femminile. L'ex miss Italia è il nome in cima alla lista per il ruolo di numero uno del calcio italiano. Proprio ora che Billy Costacurta è vice commissario della FIGC. La candidatura della Colombari ha diviso gli addetti ai lavori, ma l’assemblea elettiva convocata dalla Figc dovrebbe scegliere la soubrette alla guida di un Consiglio direttivo che sarà composto da altri 6 membri: tre saranno in rappresentanza della Serie A, due della B e 1 indipendente.

Figc femminile, Martina Colombari (e Walter Veltroni): i piani per rilanciare il calcio femminile

Martina Colombari assumerà l'incarico a titolo gratuito e sembra avere le idee chiare sul rilancio del calcio femminile. Si lavorerà per favorire un progresso del trattamento economico e contrattuale delle calciatrici. Uno snodo fonamentale è la ricerca di una maggior visibilità mediatica del calcio in rosa a livello televisivo con uno spazio sempre maggiore tramite Sky. La divisione rosa del calcio italiano potrebbe avere un altro volto noto in organico: Walter Veltroni, ex sindaco di Roma nonché ex segretario del Partito Democratico, dovrebbe essere candidato ad un ruolo dirigenziale