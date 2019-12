Materazzi replica a Ibrahimovic: "Senza te non avremmo vinto la Champions" - Botta e risposta Ibra-Matrix

"Veni, Vidi, Vici!!! Sempre e comunque grazie Zlatan Ibrahimovic. Senza di te non l'avremmo mai vinta...". Marco Materazzi risponde con ironia all'ex compagno di squadra, postando su Instagram la foto della Champions League vinta nel 2010 e taggando Samuel Eto'o (che arrivò all'Inter quell'anno nello scambio con Ibrahimovic, passato al Barcellona: blaugrana che vennero sconfitti in semifinale dai nerazzurri di Mourinho).

Ibrahimovic su Materazzi: "In un derby lo mandai all'ospedale: lo attendevo da 4 anni". Botta e risposta Ibra-Matrix

"Quando ero alla Juventus entrò da assassino e mi fece male. Era un calciatore cattivo, ma ci sono due modi per dimostrarlo: Maldini, per esempio, lo era, ma aveva un altro obiettivo. Lui, invece, voleva farti male veramente", aveva detto Zlatan Ibrahimovic nel corso dell'intervista concessa a GQ ricordando il rapporto con Marco Materazzi, ritrovato poi all'Inter dal 2006 al 2009: "Il derby vinto con un mio rigore nel 2010? Erano tutti contro di me, questo mi motivava...".

"Nel secondo tempo, sempre Materazzi, mi carica e gli faccio una mossa di Taekwondo: così lo mando in ospedale. Stankovic mi chiede: 'Perché lo hai fatto?' Io: 'Aspettavo questo momento da quattro anni'", le parole di Ibrahimovic