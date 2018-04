Matteo Renzi in panchina col Pd, il figlio Francesco Renzi va al Genoa

Matteo Renzi sta in panchina con il Pd in questi giorni di caos governo e aspetta la direzione del 3 maggio. Chi è sceso in campo invece è suo figlio, Francesco. Il primogenito dell’ex presidente del consiglio, classe 2001, è un centravanti promettente (grande protagonista nel Torneo della Regioni). Con la maglia dell’Affrico, società dilettantistica di Firenze, ha segnato gol a grappoli. Al punto da essersi guadagnato la convocazione nella Nazionale Under 17 Dilettanti.

E il Genoa lo ha chiamato in prova. Renzi Jr ha fatto due giorni di allenamento con gli Allievi Nazionali di mister Chiappino a Voltri, secondo quanto riporta il Secolo XIX. Il direttore sportivo della Primavera rossoblù, Carlo Taldo, ex giocatore del Catania, si è mosso personalmente per capire di che pasta sia fatto il ragazzo. Il problema di Francesco Renzi è che essendo un 2001 è troppo giovane per essere tesserato con la Primavera del Genoa e un pochino troppo vecchio per giocare con gli Allievi. Il Grifo comunque continueràa monitorarlo.

“Ci ha fatto un’ottima impressione – ha detto Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa – ha doti fisiche interessanti, è un lottatore generoso. Sembra un attaccante vecchia maniera, ricorda un po’ Pratto, senza però la tipica corsa ingobbita di Lucas. Somiglia al papà, anche nel modo di parlare, ma ha dei tratti del viso che ricordano mamma Agnese. Abbiamo conosciuto un giovane perbene, umile, con la testa giusta di chi vuole fare il calciatore. Veramente un’ottima impressione”.