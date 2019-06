MATURITA' 2019 BARTALI NELLE TRACCE D'ESAME. MOSER: "PARTE DELLA STORIA D'ITALIA" - MATURITA' 2019 NEWS

"Bartali è parte della storia recente di questo paese. E' importante questa traccia di maturità perché a quei tempi il ciclismo era il primo sport in Italia". Lo dice all'Adnkronos l'ex ciclista Francesco Moser commentando la traccia di maturità su Bartali. "L'ho conosciuto - afferma Moser- fin da quando ero piccolissimo. Facevamo il Giro d'Italia insieme. E' stato il direttore sportivo dei miei figli alla San Pellegrino. Mi ricordo che lo sgridavo perché a più di 80 anni guidava la macchina: è stato un campione".

MATURITA' 2019: GIORGETTI, 'BARTALI PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELL'ESAME,?BELLISSIMO SEGNALE'.

"Per la prima volta nella storia Bartali entra negli esami di maturità. Un segnale bellissimo, che personalmente mi emoziona moltissimo, perché allo sport viene riconosciuto il suo posto nella storia come valore fondamentale nella formazione culturale dei nostri ragazzi e di tutta la comunità". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, commentando la traccia d'esame sul campione di ciclismo nominato Giusto tra le Nazioni perché nascose e trasportò falsi documenti nella sua bicicletta durante l'occupazione tedesca dell'Italia.

MATURITA' 2019 TRACCE D'ESAME: BARTALI, UNGARETTI E ...

Ungaretti, Sciascia, Montanari, Stajano e un testo del prefetto Luigi Diana sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sono gli argomenti delle tracce della prova di Italiano dell'esame di Maturità 2019 resi noti da ScuolaZoo.

MATURITA' 2019: SCUOLAZOO, OLTRE UNGARETTI E SCIASCIA ANCHE TRACCE SU GENERALE DALLA CHIESA E BARTALI.

A1: Ungaretti 'Il posto Sepolto' dalla raccolta l''Allegria' del 1942.

A2: Sciascia, 'Il giorno della civetta.

B1: Testo da Tommaso Montanari: 'Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà'.

B2: Steven Sloman e Philip Fernbach: 'L'illusione della conoscenza' (edizione italiana di Paolo Legrenzi) B3: Corrado Stajano: 'L'eredità del Novecento' C1: Testo del Prefetto Luigi Viana in occasione delle celebrazioni del trentennale dell'uccisione del prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo C2: Tra sport e storia articolo di Cristiano Gatti pubblicato su Il Giornale, che parla della vittoria al Tour de France di Gino Bartali nel 1948, avvenuta in un momento di forte tensione dopo l'attentato a Togliatti.

MATURITA' 2019: RITA DALLA CHIESA, 'ORGOGLIOSA, UN GRAN BEL SEGNALE'.

"Sono molto orgogliosa e credo sia un bellissimo segnale non solo per i ragazzi, ma per tutti". Lo dice all'Adnkronos Rita Dalla Chiesa, commentando la traccia d'esame che ha come protagonista suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. "E' orgoglio puro - aggiunge Rita Dalla Chiesa - ed è un bel segnale anche per tutto il lavoro che stanno facendo gli insegnanti nelle scuole, in particolare in Sicilia, su mio padre ed il suo lavoro. Oggi i ragazzi sanno chi è, ne parlano a scuola ed in famiglia: è un pezzo di storia d'Italia, è il mio cuore. Ribadisco, sono veramente orgogliosa di questa scelta". "Non vedo l'ora di dirlo al mio nipotino di 11 anni che sa tutto - chiosa Rita Dalla Chiesa - sono veramente felice, è davvero un bel segnale per i ragazzi".

