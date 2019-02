Maura Viceconte trovata morta. Lutto nell'atletica leggera

Lutto per l'atletica azzurra: e' morta Maura Viceconte, ex primatista italiana della maratona, medaglia di bronzo individuale ai Campionati Europei di Budapest e argento a squadre, 12esima ai Giochi Olimpici di Sydney nel 2000. La 50enne e' stata trovata morta nella sua abitazione a Chiusa San Michele, nel Torinese.

Morta la maratoneta Maura Viceconte, atletica italiana in lutto. Il cordoglio della Fidal

"Un colpo di scena che non ci si aspettava - commenta la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) - Donna di genuinita' e sensibilita' non comuni, sul finire degli anni '90 inizio anni 2000, aveva avuto un crescendo agonistico davvero importante spostando in avanti il limite del mezzofondo prolungato italiano: tant'e' vero che il suo nome figura ancora nell'albo dei primati italiani accanto alla specialita' dei 10.000 metri (31:05.57 realizzato nel 2000 a Heusden)". "La vita e' una Maratona. La corsa il mio modo di vivere". Questo il titolo del docufilm, presentato a fine novembre 2018, con cui l'ex azzurra, aveva deciso di festeggiare il proprio 50esimo compleanno.

"Ora che il progetto e' concluso vorrei che questo racconto possa diventare uno stimolo e una spinta per i giovani ad intraprendere la strada della corsa e dello sport in generale", questo il messaggio che aveva voluto lanciare in occasione della presentazione del film avvenuta con tanti amici e compagni di fatiche come Alessandro Lambruschini, Laura Fogli, Maria Curatolo, Franca Fiacconi, Valter Durbano, e il suo storico allenatore Renato Canova. "Un'eredita' - afferma ancora la Fidal - che andra' sicuramente raccolta anche se al momento a prevalere e' un senso di tristezza infinita. Attorno ai famigliari si stringe l'atletica italiana tutta".