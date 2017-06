Max Biaggi incidente: ricoverato in codice rosso

Max Biaggi indicente: ricoverato in codice rosso



Incidente in pista per Max Biaggi al circuito Il Sagittario di Latina. Il pilota stava compiendo un giro di prova, quando ha perso il controllo della moto. E' stato subito trasportato in eliambulanza con codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, dove attualmente e' al pronto soccorso.



Max Biaggi indicente: ricoverato in codice rosso. Le condizioni



Max Biaggi, a quanto apprende l'Agi, e' vigile e orientato, e lamenta un forte dolore intercostale. Ora i sanitari stanno procedendo con gli accertamenti diagnostici del caso, a partire dalla Tac, ma da quanto filtra le condizioni del pilota romano non sarebbero gravi.