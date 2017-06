Max Biaggi incidente: "Trauma toracico e...". Ecco le condizioni

Max Biaggi incidente: "Trauma toracico e costole rotte"



Max Biaggi ha un trauma toracico e diverse costole rotte. Lo ha detto Emanuele Guglielmelli, direttore del Pronto Soccorso del San Camillo di Roma, a Sky. "Non ha mai perso conoscenza ne' immediatamente dopo l'evento, ne' dopo il trasporto, ne' da noi in pronto soccorso. Ha un trauma toracico importante, motivo per cui lo teniamo in osservazione per vari accertamenti e nel corso delle prossime ore verra' ricoverata in rianimazione dove continueremo a monitorarlo almeno per tutta la notte e poi vedremo come vanno le cose".



BIAGGI INCIDENTE, TRAUMA TORACICO E COSTOLE ROTTE - Guarira' in 30 giorni

Max Biaggi è in prognosi riservata dopo l'incidente che gli è costato il trauma toracico e diverse costole rotte. "Un passaggio di routine", spiega il dottor Guglielmelli. Che parla dell'umore del Corsaro: "Era addolorato perche' le fratture costali sono molto dolorose ed era triste perche' gli impediranno per 20-30 giorni di fare attivita' di qualsiasi tipo, le costole rotte sono tante".

BIAGGI INCIDENTE, ATZEI E PEDRON IN OSPEDALE



Oltre a Bianca Atzei, fidanzata di BIAGGI, al San Camillo di Roma sono arrivate anche la mamma del pilota romano accompagnata da altri familiari e l'ex compagna Eleonora Pedron. Si attendono gli esiti della Tac, che saranno comunicati dai medici tra circa un'ora.



MAX BIAGGI, LA CRONOLOGIA

DELLE PRIME NOTIZIE DOPO L'INCIDENTE



Max BIAGGI non è in pericolo di vita



Dopo l'incidente sulla pista 'Sagittario' di Latina per le prove di una gara di Supermoto il pilota romano è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma, in codice rosso, dove è arrivato da circa 20 minuti. BIAGGI è cosciente, vigile e orientato e non ha mai perso conoscenza. E' stato lui stesso a parlare con i medici della dinamica dell'incidente e dei dolori che avvertiva ed ha spiegato lui stesso di avvertire un forte dolore interscapolare. I medici lo hanno messo sulla tavola spinale per precauzione e tra poco sarà sottoposto a Tac e a controlli neurologici. Al San Camillo è arrivata da poco la sua fidanzata.



Max Biaggi incidente: ricoverato in codice rosso



Incidente in pista per Max Biaggi al circuito Il Sagittario di Latina. Il pilota stava compiendo un giro di prova, quando ha perso il controllo della moto. E' stato subito trasportato in eliambulanza con codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, dove attualmente e' al pronto soccorso.



Max Biaggi indicente: ricoverato in codice rosso. Le condizioni



Max Biaggi, a quanto apprende l'Agi, e' vigile e orientato, e lamenta un forte dolore intercostale. Ora i sanitari stanno procedendo con gli accertamenti diagnostici del caso, a partire dalla Tac, ma da quanto filtra le condizioni del pilota romano non sarebbero gravi.