Maxiavalanche 2019, vince il francese Francois Bailly-Matre

Maxiavalanche con finale, quella di domenica 28 luglio, su percorso modificato dagli organizzatori causa i forti temporali che hanno caratterizzato tutto il week-end.

Nonostante il tempo non sia stato favorevole, la classicissima gara di mountain bike di Breuil-Cervinia (specialità downhill), che ogni anno si disputa durante il fine settimana di luglio, ha visto la partecipazione di ben 300 atleti di diverse nazionalità, tra francesi, italiani, svizzeri inglesi e belgi, iscritti nelle diverse categorie.

Cancellata la partenza di oggi sulla neve, dai 3.500 m. di Plateau Rosà, i 100 biker che correvano per l'"Europe Cup" e gli altri 100 ammessi alla finale per la speciale classifica "Maxi Challengers", hanno gareggiato su un'unica prova dal Colle del Theodulo (m.3.300) sino in Cervinia paese.

Tra i big che partecipavano all'"Europe Cup", il miglior tempo è stato del francese Francois Bailly-Matre (17' 49''), già terzo lo scorso anno, seguito dal britannico Liam Moynhan (17'55"); terzo classificato il belga Olivier Bruwere (18'19"). Il migliore degli italiani è stato Stefano Poletti, in classifica generale 20º, con il tempo di 18'19".

Nella categoria "Maxi Challengers" si sono invece imposti Johannes Kessler (21'04", FRA), che ha preceduto il connazionale Tom Escande (21'50"); ottimo terzo l'italiano - festeggiatissimo alle premiazioni dal pubblico - Luca Premoli.

In campo femminile gradino più alto del podio per la favoritissima Morgane Such (22'26, FRA), davanti all'italiana Vera Ramon (27'14") e all'altra connazionale Eve Malinconi (27'20").

Nella speciale classifica E-Bike vince il francese Pierrick Lannes (18'41") battendo sul filo di lana l'italiano Giorgio Righi (19'02"), ancora un volta secondo come nell'edizione 2018 di questa Maxiavalanche.

Emozionante la gara dedicata ai bambini e ai ragazzi (7 - 14 anni), la "Mega Kid", da Plan Maison a Cervinia, disputata su due manche con 27 iscritti suddivisi per categorie di età. Miglior tempo in entrambe le discese del belga Eliot Seret. Nelle categorie "poussins" secondo posto di Diego Iacoponi, preceduto dal francese Lubin Godino; bella la prestazione di Filippo Barli nella categoria "pupille", con un terzo posto dietro due altri giovanissimi atleti francesi, Juliano Lavergne e Leo Godin, rispettivamente primi e secondi.

"Col sole - dice Daniele Herin - responsabile operativo della Cervino S.p.A e tra i promotori della manifestazione - sarebbe stato tutto ancora più spettacolare, ma l'incognita del tempo a queste alte quote è parte della Maxiavalanche. Se il percorso Plateau Rosà - Cervinia è ormai un must, con questa edizione abbiamo fatto conoscere altre belle discese che comunque fanno parte del comprensorio di piste del Bike Park del Cervino."

Di certo gli atleti anche per questa edizione non hanno fatto mancare il loro entusiasmo, accettando la pioggia e il brusco calo delle temperature con spirito sportivo, da veri biker. E anche questo è il bello della "Maxiavalanche" di Breuil-Cervinia.