Mbappé giocatore più caro del mondo. Dybala vale più di Ronaldo. La classifica

Mbappé (PSG) giocatore più caro del mondo

Kylian Mbappé vale 218,5 milioni di euro. Questa la quotazione di mercato stilata dal Cies, l'Osservatorio sul calcio, che fa della stella del Paris Saint Germain (nei giorni scorsi accostato alla Juventus e da mesi sotto osservazione del Real Madrid) il giocatore più caro al mondo. Sulla base di un algoritmo che tiene conto di 21 variabili relative al rendimento del calciatore nel club e in nazionale, i risultati di squadra, eta', posizione, campionato d'appartenenza e livello economico della societa' per cui e' tesserato, Mbappe' guida questa speciale classifica.

Mbappé giocatore più caro del mondo davanti a Harry Kane e Neymar

Dietro al talento del Psg ci sono l'attccante del Tottenham Harry Kane (200,3 mln) e il compagno di Mbappè, Neymar (197,1 mln). A piedi del podio ci sono Raheem Sterling (185,8 mln) e Mohamed Salah (184,3 mln).

Mbappé giocatore più caro del mondo. Dybala vale più di Ronaldo. Classifica

Il giocatore più caro della serie A è al sesto posto e gioca nella Juventus. Cristiano Ronaldo? No si tratta di Paulo Dybala, che ha anche l'onore di essere l'unico nella Top 10 tra i campioni che stanno nel campionato italiano. Ovviamente pensa l'età: la Joya ha 25 anni sta per compierne 34. Dybala ha un valore di mercato pari a 171,9 milioni di euro, di pochissimo superiore a Messi (171,2 mln la Pulce ha 31 anni e mezzo). Dietro il numero 10 del Barcellona ci sono Romelu Lukaku, Philippe Coutinho e Leroy Sane'. Secondo giocatore piu' caro della serie A ma solo 19^ e' Cristiano Ronaldo (127,2 mln) mentre il primo degli italiani e' Lorenzo Insigne, 25^ e valutato 104,7 mln.

Icardi al 35° posto, ecco gli altri calciatori della serie A nella top 100

La Serie A piazza comunque altri 15 calciatori nella top 100 anche se lontani dalle prime posizioni: Icardi è 35°, l'attaccante dell'Inter viene valutato 91,8 milioni. Lo juventino Cancelo è 50°, poi il gioiello turco della Roma Under (64°), Federico Chiesa 67° della Fiorentina, l'interista Skriniar (68°), Fabian Ruiz del Napoli (70°), il bomber della Lazio Ciro Immobile (72°), il difensore del Napoli Koulibaly (78°). Chiudono la top 100 il Pipita del Milan (Higuain 87°), lo juventino Pjanic 90°, il duo milanista Donnarumma-Kessiè (91° e 92°), e Bryan Cristante che la Roma ha acquistato in estate dall'Atalanta. (95°). Andrè Silva, in prestito dal Milan al Siviglia (che dovrebbe esercitare l'opzione di riscatto al termine della stagione), è al 100° posto.