Megan Rapinoe sportivo dell'anno: paladina LGBT e anti-Trump

Sports Illustrated ha annunciato il nome dello sportivo dell’anno: e il 2019 vede trionfare Megan Rapinoe (quarta donna a vincere il premio in 66 anni di storia). La fuoriclasse del calcio femminile chiude così un’annata clamorosa: trionfo nella Coppa del Mondo con la nazionale americana, vincitrice del Pallone d’Oro e miglior calciatrice dalla FIFA.

Megan Rapinoe (foto Lapresse)



Il premio di Sport Illustrated a Megan Rapinoe va però oltre al calcio e al talento della 34enne nata ion California. E' un tributo alle sue battaglie civili e politiche a favore della comunità LGTB per la parità salariale e per condizioni migliori delle calciatrici negli USA e nel Mondo. Megan Rapinoe in questi mesi per difendere queste posizioni si è anche spesso scontrata con il presidente Donald Trump.

“I miei desideri per il 2020? Vincere l’oro olimpico. Nessuna Nazione ha mai vinto la medaglia dopo aver vinto il Mondiale. E poi? Beh, spero in un nuovo presidente degli USA. Quello attuale è semplicemente pazzo. Spero in un presidente democratico che pensi al bene delle persone, non quelle ricche ma quelle povere“, ha detto di recente in un'intervista a France Football dopo la vittoria del Pallone d'Oro.