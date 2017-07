Mercato Juve: Bernardeschi sceglie il numero 10... quello che affossò Magrin

Federico Bernardeschi come Roberto Baggio: il nuovo acquisto sceglie il numero 10.

Dalla Fiorentina alla Juventus, con un sensazionale colpo di calciomercato, e conservando la amata casacca col 10.

La scelta convince davvero tutti: dal giocatore, che ci tiene particolarmente, ad adidas, felicissima di rimettere in commercio una maglietta che potenzialmente può vendere migliaia di esemplari ma che la Juve non aveva più assegnato dopo la cessione di Paul Pogba al Manchester United.

“La 10” è da sempre il simbolo del giocatore di maggior classe e fantasia, ma, proprio per questo, per qualcuno risulta troppo “pesante” da indossare. Dopo l'addio di Alessandro Del Piero alla Juventus, nessuno dei bianconeri ebbe il coraggio di prendere la maglia che apparteneva a Pinturicchio e Seba Giovinco, il più simile per caratteristiche tecniche, ripiegò per un insolito numero 12.

Mercato Juve: Bernardeschi sceglie di rilanciare il numero 10, dopo Tevez e Pogba

Solo Carlitos Tevez e poi, appunto, Pogba hanno avuto il coraggio di misurarsi con il numero che evoca la storia del gioco più bello del mondo. Del Piero, a sua volta, l'aveva ereditato dal grande Roberto Baggio che, proprio come Bernardeschi, era arrivato da Firenze per indossare una maglia che nell'epopea juventina era stata resa celebre da fenomeni come Omar Sivori e Michel Platini.

Mercato Juve: Federico Bernardeschi sceglie il numero 10... senza timore della "Sindrome di Moreno Magrin"

Giusto trent'anni fa, il precoce ritiro dal calcio di “Le Roi” Michel, appena 32enne, aveva aperto il problema della sua successione. Allora ancora non esistevano le maglie personalizzate, ma la maglia numero 10 era già considerata una sorta di oggetto sacro per i tanti che considerano il pallone come una religione.



Trovare un erede all'altezza del francese che aveva vinto per tre anni consecutivi il Pallone d'Oro non era certo facile. La scelta cadde su Moreno Magrin, appositamente acquistato dall'Atalanta.

Invece, il prescelto non si rivelò particolarmente adatto ad indossare la maglia numero 10: per leggere la sua storia, clicca QUI