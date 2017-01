Mercedes, ufficiale: Bottas erede di Rosberg al fianco di Hamilton

Valtteri Bottas è il nuovo pilota della Mercedes. Nessuna sorpresa, malgrado nelle scorse ore si erano sparse voci su un imporibabile ritorno in quota di Alonso (che resta in McLaren). Come era chiaro sin da prima di Natale, ol pilota finlandese prende l'eredità di Rosberg (che si è ritirato dopo la vittoria del titolo Mondiale) e correrà al fianco di Lewis Hamilton. L'annuncio del team tedesco è arrivato in un collegamento video in diretta dalla sede Mercedes di Brackley con il finlandese che ha parlato ai dipendenti al fianco del team principal Toto Wolff.

"Sono convinto che avremo un buon rapporto e faremo un bel lavoro in team", le parole di Bottas. "Ovviamente per me è un momento di grande emozione - ha detto ancora - ci vorrà un po' di tempo per rendermi conto che sta realmente accadendo, è un sogno che diventa realtà, correrò in un altro grande team ricco di storia, specie negli ultimissimi anni. È qualcosa che mi rende orgoglioso e grato alla Mercedes che ha creduto nelle mie qualità e mi ha dato questa occasione".