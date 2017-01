Merchandising, Red Devils primi al mondo

E’ il Manchester United, con 1 milione e 700 mila maglie vendute, a guidare la classifica dei club in base al numero di magliette vendute in tutto il mondo nel 2016. Questo è l’esito dello studio stilato dal quotidiano argentino “Clarin“, che evidenzia la presenza della Juventus come unica squadra italiana nella top ten, tenendo conto solo delle magliette vendute all’estero.

D’altronde, la sessione di calciomercato della scorsa estate ha sicuramente spostato gli equilibri del merchandising del calcio mondiale. Infatti, Paul Pogba, che ha il record di giocatore più pagato nella storia del calcio con i 105 milioni di euro sborsati dai Red Devils pur di strapparlo ai bianconeri, è il giocatore che vende più maglie in Inghilterra. In totale, 1 milione e 700 mila maglie vendute per il club allenato da Josè Mourinho, forte anche della presenza di Zlatan Ibrahimovic, secondo per maglie vendute in Premier League, dietro al compagno di squadra.

Sul podio ci sono i campioni d’Europa e del mondo del Real Madrid con 1 milione e 650 mila magliette e i campioni di Spagna del Barcellona, fermi a quota 1 milione e 278 mila magliette, davanti al Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, quarto con 1 milione e 200 mila magliette vendute all’estero.

Il Chelsea di Antonio Conte, attualmente primo in classifica con il record di 13 vittorie consecutive, è solo quinto in classifica ed è il primo club a non raggiungere quota 1 milione con le sue 899 mila maglie vendute. Più giù in classifica si piazzano il Liverpool con 852 mila, l’Arsenal con 835 mila e il PSG con 526 mila maglie vendute.

A chiudere la top ten ci pensano la Juventus con 452 mila maglie vendute e il Borussia Dortmund, fanalino di coda con 400 mila maglie vendute.

La crisi del calcio italiano è testimoniato anche dalla posizione di Milan, sedicesimo con 200 mila maglie vendute, e Inter, subito dopo con 199 mila, che sono precedute anche da squadre meno storiche e prestigiose, come Galatasaray e Fenerbahçe, che sfiorano le 370 mila magliette vendute. (ha collaborato Benito Letizia)

CLASSIFICA :

1 – Manchester United: 1.700.00

2 – Real Madrid: 1.650.000

3 – Barcellona: 1.278.000

4 – Bayern Monaco: 1.200.000

5 – Chelsea: 899.000

6 – Liverpool: 852.000

7 – Arsenal: 835.000

8 – PSG: 526.000

9 – Juventus: 452.000 (primo club italiano in questa classifica)

10 – Borussia Dortmund: 400.000

11 – Galatasaray: 368.000

12 – Fenerbahçe: 365.000

13 – Manchester City: 342.000

14 – Olympique Marsiglia: 335.000

15 – Tottenham: 268.000

16 – Milan: 200.000

17 – Inter: 199.000

18 – Schalke 04: 184.000

19 – Lione: 177.000

20 – Atletico Madrid: 173.000

da http://www.sporteconomy.it/