Barcellona/ Lionel Messi è stato arrestato il sosia iraniano Reza Parastesh

Messi ha un sosia iraniano: Reza Parastesh nei guai, arrestato

Il giovane iraniano Reza Parastesh, divenuto famoso in tutto il mondo per la sua somiglianza a Lionel Messi, è stato arrestato e detenuto per un paio d'ore domenica nella città di Hamedan, dopo il caos di traffico causato da una sua apparizione in strada. Il 'falso Messi' è stato rilasciato poco dopo, secondo quanto riportato dai media locali citando i vicini di casa del 25enne studente, che ha promesso di non fare più le sue imitazioni del popolare calciatore argentino. Domenica, Parastesh ha mandato in tilt il traffico in una città nell'Iran occidentale dopo aver posato per delle foto con indosso la maglia numero dieci del Barcellona.

Arrestato e rilasciato Reza Parastesh il sosia di Messi

La sua somiglianza con il giocatore argentino ha catturato l'attenzione della stampa mondiale, provocando grande attenzione sui social media e nella sua città. Tuttavia, sia il "falso Messi", che su padre hanno promesso alle autorità di polizia di non continuare a fare "show" pubblici. Con l'aiuto di suo padre, Parastesh aveva recentemente acquistato la maglia del Barcellona. Inoltre, si è fatto la stessa pettinatura del calciatore argentino e si è fatto crescere la barba molto simile a quella di Messi.