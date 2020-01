Miami, il sogno di vivere in una città da sogno.

Sono tante nel mondo le città che possono riempire i sogni, ma quasi nessuna li riempie come Miami.

Certo molto del livello di apprezzamento dipende da dove sei nato e che esperienze hai vissuto nella tua terra. Se sei cubano,dominicano o caribegno Miami in generale rappresenta la libertà dalla dittatura, la libertà dalla povertà, il biglietto d’ingresso a quel sogno americano che, se americano non sei, è concretizzato tutto nella mitica green card, la Permanent Resident Card. tre parole che dicono tutto.

Se sei europeo e soprattutto italiano, Miami ha un fascino tutto suo che ti entra dentro appena decidi di acquistare un volo per svago o lavoro.

Nella Miami da sogno

Film, documentari, eventi sportivi di ogni genere, ma a Miami, come in pochi altri posti, al mondo accadono eventi unici.

Uno di questi è la finale, il 2 febbraio, della 53esima edizione Super Bowl tra i Los Angeles Rams e i New England Patriots al mitico Hard Rock Stadium della città. Una finale di uno sport che gli americani, come solo loro sanno fare, hanno fatto diventare spettacolo, emozione e business in misure inimmaginabili.

Ma tra una mostra, un evento sportivo, un concerto con i numeri uno di qualsiasi genere, la città offre tanto in termini di multiculturalità e bellezze naturali.

1

South Beach è la spiaggia principale di Miami Beach che sorprende non solo per la gente variopinta e desiderosa di vedere e farsi vedere ma per l’acqua dell’oceano sorprendentemente pulita e limpida considerato che in fondo è la spiaggia di una città da quasi mezzo milione di abitanti.

2

El Perez Art Museum (PAMM)—ufficialmente conosciuto come il Jorge M. Pérez Art Museum of Miami-Dade County è il prestigioso museo di arte contemporanea fondato nel 1984 e locato dal 2013 nel Museum Park in Downtawn.

3

La tana del Punk, il meglio conosciuto Pub di Churchill dove sono passati tutti i più grandi interpreti del genere.

4

Versailles Restaurant, il più famoso ristorante cubano che da quattro decenni distribuisce cibo e cultura a turisti e a cittadini di ogni genere, soprattutto della Comunità che vive nella Florida meridionale.

Dopo brevissimo tempo dalla sua apertura, avvenuta nel 1971, era diventato il punto di riferimento non ufficiale per tutta l’area degli esiliati cubani.

Oggi è, senza ombra di dubbio, l'indicatore inarrestabile del polso della comunità. Versailles è in genere il primo posto visitato dai politici locali per avere il sostegno della comunità cubana in esilio. Un pozzo di notizie per media nazionali ed internazionali. La leggenda racconta che qui si cospirò contro Fidel Castro molto più che alla CIA.

5

Ocean Drive Avenue la via più famosa di Miami dove tutto è colorato,leggero, unico e dove la musica , soprattutto di notte, viene trasmessa anche dai marciapiedi. Locali, night,ristoranti dai prezzi non proprio accessibili, tutti praticamente sulla spiaggia divisi da una strada che di notte diventa il tappeto rosso delle auto più belle,o strane o potenti che fanno parte della movida della zona. Qui il profumo dei cocktails e il rumore del ghiaccio nei bicchieri si fondono con la musica e ti sembra non solo di bere ma di essere tu stesso parte del cocktail che stai bevendo.

E si potrebbe andare avanti all’infinito perché Miami, la Florida e gli Stati Uniti sono un qualcosa di così eterogeneo e affascinante che non basterebbero 10 vite per capire questo incredibile paese di oltre 300000 milioni di persone di razze e culture diverse.

Persone che quest’anno si confronteranno con le nuove elezioni del Presidente. In un Paese che , mai come adesso, sembra vivere un nuovo fortissimo boom.

Beati loro.