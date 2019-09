Michael Schumacher cura "top secret" all'ospedale di Parigi

MICHAEL SCHUMACHER CURE SEGRETE A PARIGI

Michael Schumacher è stato ricoverato in segreto a Parigi. Lo scrive Le Parisien, riferendo che il sette volte campione del mondo di Formula 1 (2 volte con la Benetton e 5 con la Ferrari), gravemente ferito a dicembre 2013, è stato ricoverato nelle scorse ore presso l'ospedale Georges Pompidou di Parigi, per seguire un trattamento nel massimo segreto.

Michael Schumacher e' stato ricoverato nel pomeriggio di lunedì nel reparto di chirurgia cardiovascolare dell'ospedale Georges Pompidou, a Parigi, rivela il quotidiano Le Parisien, spiegando che la barella sul quale e' stato trasportato Schumi e' arrivata all'Istituto parigino alle 15.40, scortata da almeno una decina di persone. Secondo il giornale transalpino il sette volte campione mondiale di Formula 1, le cui condizioni di salute restano coperte dal mistero dopo il grave incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, quasi sei anni fa, sara' sottoposto a una cura al momento top secret, ma probabilmente guidata dal professor Philippe Menasche', celebre chirurgo cardiaco e pioniere della terapia cellulare nella cura dell'insufficienza cardiaca. Al Georges Pompidou, peraltro, e' stato avvistato anche il famoso chirurgo ortopedico Gerard Saillant. Contattato dai media francesi, Menasche' non ha voluto confermare la notizia ne' parlare delle cure alle quali dovrebbe essere sottoposto in queste ore Schumacher, il quale sarebbe gia' stato visitato per due volte all'ospedale Pompidou la scorsa primavera.