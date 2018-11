Micheal Schumacher, la moglie Corinna: "E' un combattente, non si arrenderà"

Corinna Schumacher scrive una lettera che rompe il silenzio a quasi 5 anni dal drammatico incidente del marito Michael il 29 dicembre 2013 sulle nevi di Meribel. Quel maledetto giorno Schumi in una caduta sugli sci urtò con la testa una roccia ed entrò in coma. Corinna non aveva quasi mai parlato del marito per una questione di privacy. Ora la moglie di Schumacher interrompe quasto silenzio rispondendo con una lettera al musicista tedesco Sascha Herchenbach che ha composto una canzone in onore di Michael Schumacher, 'Born to Fight', inviandone una copia del cd alla stessa Corinna.

Micheal Schumacher, la lettera della moglie Corinna. Il giallo: quando è stata scritta?

"Michael è un combattente e non si arrenderà - scrive Corinna Schumacher nella lettera -, grazie per il suo regalo e la sua vicinanza in questo momento difficile". La lettera è stata scritta a mano, come ha raccontato lo stesso Herchenbach al magazine tedesco "Bunte". Su queste parole però c'è un piccolo giallo: non è infatto chiaro quando sia stata scritta. La certezza è che la sua esistenza è stata rivelata solo adesso e che la canzone per Schumacher è stata pubblicata nel dicembre 2014, un anno dopo l’incidente sugli sci del campione tedesco. Per il resto null'altro trapela.

Micheal Schumacher a gennaio compirà 50 anni

Schumi (che compirtà 50 anni il 3 gennaio) si troverebbe nella sua casa in Svizzera vicino a Ginevra, e sarebbe assistito da uno staff di quindici persone nella sua dura e difficile riabilitazione. Michael Schumacher e Corinna stanno insieme dal 1992 e si sono sposati il 5 agosto 1995 nel Castello di Petersberg. Da allora, la moglie di Schumi non ha mai smesso di essere al fianco del campione, anche nel dolore. Intanto in questi anni il figlio Mick ha seguito le orme di papà nel mondo dei motori. Nelle scorse settimane si è laureato campione di Formula 3 e la prossima stagione salirà di categoria. Sognando un giorno di arrivare in F1 per dare la caccia a quel titolo mondiale che Michael Shumacher ha conquistato sette volte nella sua carriera.