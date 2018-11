Michela Cerruti su LA7 col programma di motori "Cercasi auto disperatamente"

Michela Cerruti su LA7 con il programma di motori "Cercasi auto disperatamente"

Da sabato 17 novembre arriva su La7 Cercasi Auto Disperatamente, un nuovo programma per gli appassionati di auto e motori che accompagnerà e guiderà il telespettatore nel complicato percorso d’acquisto di un’auto nuova. In onda ogni sabato alle 14.30, Cercasi Auto Disperatamente sarà condotto da Michela Cerruti, pilota automobilistica italiana, prima donna a vincere a Monza le International Superstars Series. Sarà lei ad accompagnare i protagonisti del programma nella difficile scelta d’acquisto di un’auto tra esigenze, dubbi, desideri ed emozioni.





Per arrivare alla scelta giusta, in ogni puntata Michela indagherà sulla vita del protagonista incontrando tre persone a lui care, cercando di scoprire i segreti del suo carattere, i suoi gusti estetici e tutte le informazioni possibili per scegliere un’auto adatta al suo stile di vita. Accanto a lei ci sarà Alessio Frassinetti, giornalista ed esperto di auto, nei panni dell’Advisor: la sua conoscenza del mercato e delle caratteristiche tecniche dei veicoli in commercio permetterà a Michela di sottoporre al protagonista di puntata 3 auto tra cui scegliere quella giusta per lui.

La scelta finale sarà preceduta da diverse prove, quelle sensoriali per testare il comfort e le particolarità delle 3 macchine proposte e quelle su strada.

L’acquisto di un’auto è un momento cruciale per la vita di una persona, per via delle implicazioni economiche e psicologiche che un passo così importante comporta. Michela sarà una consigliera premurosa e attenta che guiderà ogni protagonista di puntata ad incontrare l’auto dei suoi sogni.

Cercasi Auto Disperatamente, con il supporto di DriveK, il più grande comparatore di auto nuove d’Italia - è realizzato da Videa Next Station - in collaborazione con la divisione brand integration di Cairo Pubblicità.