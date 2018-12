Mike James show al Forum, l'Olimpia Milano vince il derby con Varese

“Sono contento per i miei giocatori per il momento che stiamo vivendo, per quello che Varese sta facendo e considerando un calendario ai limiti dell’inaccetabile. Ad Atene abbiamo giocato alle nove di sera e oggi alle cinque eravamo in campo ma i giocatori una volta di più hanno voluto vincere davanti a 12.000 persone, uno spettacolo di pubblico fantastico", spiega Simone Pianigiani in sala stampa al termine del derby vinto (72-67) dall'Olimpia Milano al Forum contro Varese.

Un match tirato con gli ospiti che vanno anche a +7 nell'ultimo periodo, ma Mike James è stellare (27 punti, 8 rimbalzi e 5 assist): è lui l'uomo che guida la squadra al parziale di 17-2 che chiude i giochi. In doppia cifra Della Valle (10 punti, ma soprattutto una prestazione complessivamente positiva, con anche 4 rimbalzi e 3 falli subiti). E buona la prestazione di Fontecchio (8 punti e una buona prova difensiva).

Della Valle (foto Lapresse)



E' l'undicesima vittoria consecutiva in campionato per la squadra campione d'Italia, imbattuta in Italia da inizio stagione (e sono 13 i successi contando anche le due sfide vinte nelle final 4 di Supercoppa Italiana conquistata in finale contro Torino). La striscia di successi iniziali è il nuovo record societario per l'Olimpia: "Il record di vittorie iniziali è la prova di una prima parte di stagione superiore alle aspettative. Abbiamo problemi di assemblaggio perché Della Valle va rimesso in ritmo e Nedovic ha limitazioni di minutaggio. Credo che i ragazzi meritino dei complimenti per quello che stanno facendo. Per interpretare nel modo giusto questa stagione e se poi perdi con il Bayern, quando a meno di un minuto dalla fine sei avanti di quattro, questo può anche succedere, succede a tutti. La reazione è stata di qualità e attaccamento. Infine abbiamo anche finito la gara con un grande sacrificio difensivo per portare via una partita che a tratti sembrava una partita di playoff”.

Ora l'Olimpia Milano si prepara per il Natale al Forum: il 25 dicembre (ore 19) arriva Brescia, poi il 27 trasferta di Eurolega sul campo del Maccabi Tel Aviv e il 30 ultimo match del 2018 in campionato ad Avellino.