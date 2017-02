Milan, Bacca nel mirino del Tianjin di Fabio Cannavaro



Carlos Bacca finisce sul taccuino di Fabio Cannavaro. L'attaccante colombiano del Milan - dopo essere stato cercato in estate dal West Ham in Premier League (ma l'ex Siviglia ha declinato le offerte) - ora è nel mirino della Super League Cinese.

Il Tianjin di Fabio Cannavaro, dopo i rifiuti di Kalinic della Fiorentina e Diego Costa (il Chelsea non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire), secondo Leggo, avrebbe messo gli occhi su Carlos Bacca per il quale il Milan chiede 25 milioni di euro. Il club rossonero non ha mai considerato incedibile il suo bomber (anzi, la sua partenza in luglio avebbe portato alll'acquisto di Pjaca poi preso dalla Juventus), anche se ora - a mercato invernale chiuso per quel che concerne gli affari in entrata - l'addio della punta è decisamente più in forse.