MILAN, OCAMPOS IN PRESTITO SECCO DAL GENOA



Il Milan ha definito l'arrivo di Lucas Ocampos. Il Marsiglia ha dato il suo ok per il prestito al club rossonero. Confermate le clausole di riscatto presenti nell'affare con il Genoa che, peró, ha girato Ocampos al Milan in prestito secco (pagato 500mila euro al Grifone, mentre il club francese avrà il 25% della futura vendita dell’argentino).



Milan, con Ocampos arriva anche la sexy Mojooh Barbeito



Lucas Ocampos a Milano porterà Mojooh Barbeito, bellissima fidanzata e modella argentina. Tifosissima del Boca Juniors, è una regina dei social network. Le sue foto non passano inosservate...



MILAN, 3 GOL DI OCAMPOS CON IL GENOA



Il 22enne Lucas Ocampos è arrivato quest'anno in serie A (dal Marsiglia, che lo prese nel Monaco dove arrivò a 18 anni con la fama di baby prodigio del calcio mondiale): ha giocato nel Genoa 14 partite, di cui 12 da titolare, e ha segnato tre reti contro Udinese, Lazio e Crotone. Sarà un'alternativa a Suso, Boaventura e Deulofeu come attaccante esterno.