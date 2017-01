Milan, De Sciglio ha l'accordo con la Juventus. E Galliani....

GALLIANI: "DE SCIGLIO ALLA JUVENTUS? CONTRATTO COL MILAN FINO AL 2018"



"Non ho mai parlato con la Juventus di De Sciglio, che tra l'altro ha un contratto ancora per un anno e mezzo, c'e' tempo per rinnovarlo". Adriano Galliani getta acqua sul fuoco, ma l'interesse dei bianconeri per il terzino del Milan è sempre più pressante.



DE SCIGLIO, L'AGENTE INCONTRA LA JUVENTUS. MANCA L'ACCORDO COL MILAN



L'amministratore delegato e direttore generale bianconero Beppe Marotta ha incontrato a Milano Giovanni Branchini e Donato Orgnoni, procuratori di Mattia De Sciglio Secondo Premium Sport, sarebbe stato raggiunto l'accordo tra bianconeri e giocatore sull'ingaggio che il 24enne percepirebbe a partire dalla prossima estate. Manca ancora l'accordo con il Milan e bisognerà attendere il cambio di proprietà (closing tra Fininvest e i cinesi previsto entro inizio marzo) per discutere del futuro di De Sciglio. Alla Juventus è Massimiliano Allegri che sta spingendo per l'acquisto del terzino, già avuto ai suoi ordini nel Milan.