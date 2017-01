Milan, Deulofeu ufficiale dall'Everton: prestito oneroso



Milan, c'è l'accordo per l'arrivo dall'Everton di Gerard DEULOFEU, con la formula del prestito secco, senza diritto ne' obbligo di riscatto.



Deulofeu al Milan arriva in prestito fino a giugno 2017. I dettagli



Deulofeu arriva al Milan in prestito oneroso di 6-700 mila euro sino a giugno 2017. L'attaccante esterno spagnolo dopo le visite mediche sarà al servizio di Vincenzo Montella come alternativa agli attuali attaccanti di fascia (Suso, Niang, Bonaventura). I soldi versati nelle casse dell'Everton saranno a carico di Sino Europe Sports.

Ora in casa Milan si lavora in uscita per la cessione del difensore RODRIGO ELY al Crotone.