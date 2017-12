Milan, Donnarumma chiede l'annullamento del contratto:"Pressioni psicologiche"

DONNARUMMA CHIEDE L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO AL MILAN

Riesplode il caso di Gigio Donnarumma. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera: Donnarumma vuole annullare il contratto con il club rossonero. Il motivo? Avrebbe firmato il rinnovo sotto "violente pressioni psicologiche". Negli ultimi giorni sarebbe arrivata allo studio legale del Milan una lettera dall'avvocato Rigo, consulente di Mino Raiola, procuratore del portiere rossonero.

Nella lettera Raiola afferma che quando Donnarumma firmò il nuovo contratto lui non si trovava negli uffici di Casa Milan (l'avvocato Rigo, in segno di protesta, avrebbe lasciato la stanza nel momento in cui Gigio firmò). Stando al suo entourage, Donnarumma avrebbe firmato senza la necessaria serenità.

Raiola punterebbe tutto sull'articolo 1435 del codice civile: se dimostrata, la violenza morale determina l'annullabilità del contratto. Una mossa di guerra contro il Milan e che scatenerà una nuova campagna dei tifosi contro un portiere che non si accontenta di 6 milioni netti. E Raiola punta a portarlo via da Milano a parametro zero. Ma il punto è: come farà Donnarumma a scendere in campo davanti ai tifosi del Milan dopo questo ennesimo schiaffo al club rossonero?