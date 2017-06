Milan, Donnarumma dice addio. Raiola: "Non rinnoverà il contratto"

FASSONE, DONNARUMMA HA DECISO DI NON RINNOVARE IL CONTRATTO

"Abbiamo finito da pochi minuti l'incontro con il procuratore di Gigio Donnarumma che ci ha comunicato la volontà del giocatore di non rinnovare il contratto con il Milan" che scade il 30 giugno 2018. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, al termine dell'incontro con Mino Raiola.

Gigio Donnarumma ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza col Milan nel 2018. Lo ha annunciato l'ad rossonero Marco Fassone in una conferenza stampa flash dopo l'incontro con Mino Raiola nella sede del club in via Aldo Rossi. "Confidavamo molto che Gigio fosse il portiere del nuovo Milan, il pilastro su cui costruire ma dobbiamo rivedere le nostre valutazioni - le parole di Fassone - Questa decisione ci amareggia ma andiamo avanti, il Milan va avanti".