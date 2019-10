Milan, dubbio Suso. Duarte-Bennacer per il rilancio. Mercato: Rakitic-Osimhen

Milan, dubbio Suso. Duarte-Bennacer per il rilancio

Il Milan cerca di rilanciare la sua stagione le turno di Halloween contro la Spal. Il Diavolo proverà ad esorcizzare la 'Notte delle Streghe' nella sfida di San Siro e Pioli sta valutando correttivi alla formazione che ha perso contro la Roma all'Olimpico. In rampa di lancio torna Bennacer che potrebbe avere una maglia in cabina di regia dal primo minuto. Biglia ha faticato non poco nella sfida di domenica e l'ex centrocampista dell'Empoli potrebbe essere il giocatore giusto per dare un po' di dinamicità al reparto rossonero. In difesa attenti a Duarte: il centrale brasiliano è indiziato di giocare a destra, in un reparto a tre (al fianco di Romagnoli e Musacchio) al posto di Conti e Calabria (reduci da una brutta notte all'Olimpico). Aspettando il recupero di Mattia Caldara, rientrato ormai in gruppo. E poi c'è il dubbio Suso: lo spagnolo in questo inizio di stagione è stato poco brillante e lontano dai livelli del passato. Anche a Roma non è riuscito ad accendere la luce nel reparto offensivo. Possibile che gli venga dato un turno di riposo e a quel punto Rebic o Castillejo sarebbero gli indiziati per prendere una maglia da titolare. Nel tridente a sinistra Calhanoglu e si prospetta il ballottaggio Leao-Piatek (con il portoghese favorito). A meno che Pioli non sorprenda schierando entrambi (a quel punto ballottaggio Calhanoglu-Paqueta a centrocampo).

OSIMHEN: MILAN, BARCELLONA E BAYERN SULL'ATTACCANTE DEL LILLE

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille (che il 29 dicembre festeggera' il suo 21esimo compleanno) è entrato nel mirino delle big d'Europa. Gia' sette presenze e un gol con la sua nazionale, secondo Soccer link piace al Milan, ma anche del Barcellona e del Bayern Monaco. In passato al Wolfsburg e allo Charleroi, Osimhen si e' messo in luce sia nella Ligue 1 che in Champions con un totale di 8 gol e 2 assist in 14 partite. Arrivato per coprire le partenze di Nicolas Pepe (Arsenal) e Rafael Leao (Milan), ha gia' convinto tutti e non solo al Lille.

MILAN, IDEA RAKITIC A GENNAIO

Il Milan cerca dei leader nel mercato di gennaio. Giocatori che riescano a guidare una squadra che ha elementi di talento, ma giovani e che devono crescere dal punto di vista della personalità. La Gazzetta rilancia il nome di Rakitic su cui Boban può esercitare la propria influenza. Un centrocampista di qualità che il Barcellona non considera più incedibile e che apre uscito dalle rotazioni di Valverde. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il suo nome è stato accostato anche ad altre concorrenti pericolose: in primis l'Inter (che aveva pensato al 31enne croato già in estate), ma anche Juventus, Psg e Manchester United.