Milan, festa dei 120 anni e 0-0 col Sassuolo. Pioli: "Abbiamo avuto 10 occasioni chiare..."

"Potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo con un po' più di precisione, nel secondo tempo abbiamo fatto tutto, abbiamo tirato in porta tante volte. Abbiamo avuto 9/10 occasioni abbastanza chiare, volevamo vincere, non ci siamo riusciti, vorrà dire che dovremo fare ancora meglio". Stefano Pioli analizza lo 0-0 di Milan-Sassuolo. I padroni - nel giorno in cui a San Siro sono stati celebrati i 120 anni di storia rossonera - hanno giocato un'ottima partita, ma non sono riusciti a trovare il gol della vittoria, fermati da pali, traverse, grandi parate di Pegolo ed errori in fase di realizzazione. Oltre al gol annullato a Theo Hernandez al 31°: splendido tiro dal limite dell'area, Manganiello convalida inizialmente la rete ma dopo aver consultato il Var annulla il gol per un tocco di mani di Kessie' in area avversaria.

Su Rafael Leao (entrato molto bene e sfortunatissimo: palo e traversa a Pegolo battuto), Pioli spiega: "C'è la possibilità per tutti di farsi trovare pronti e venire schierati. Ho tanti buoni giocatori, oggi lui è entrato bene, la squadra ha fatto bene e giocato con grande professionalità. Con un po' di determinazione in più l'avremmo portata a casa. Dobbiamo pensare alla prossima gara ed essere ancora più precisi a livello tecnico, abbiamo commesso errori che possono costare chiaro", le parole del tecnico del Milan a Sky. Su Bonaventura: "Più giocatori hanno senso del gioco e capacità di leggere le situazioni meglio possiamo giocare. Oggi abbiamo fatto delle belle giocate, ci è mancata la qualità di fare gol, nel secondo tempo abbiamo creato davvero tanto".

PIATEK (Lapresse)



"Oggi è stata una partita molto dispendiosa, abbiamo provato a strappare il palleggio al Sassuolo, abbiamo corso molto davanti e indietro. Punti di riferimento in avanti li abbiamo avuti, forse dovevamo giocare qualche palla più diretta e cercare profondità. Difficile ricriminare su quanto abbiamo creato, dobbiamo trovare quella precisione e quella determinazione per poter segnare. Il nostro limite è questo, dobbiamo fare gol prima e di più", sottolinea Stefano Pioli. "Piatek? Kris in queste due partite è sicuramente cresciuto. Ci vuole anche equilibrio nelle valutazioni, oggi non abbiamo vinto non per colpa di Piatek. Dovevamo fare tutti meglio negli ultimi sedici metri e migliorare nel palleggio in uscita".

Sull'arbitraggio: "Non voglio commentare l'arbitraggio, perchè non voglio dare alibi. Chi è stato presente alla partita credo abbia potuto giudicare l'arbitraggio", spiega l'allenatore del Milan in sala stampa. Domenica si chiude il 2019 in casa dell'Atalanta: "Bisogna pensare in modo positivo, con l'obiettivo di andare a cercare la vittoria. Non faccio tabelle. Basta vedere i risultati di questa giornata qua, l'ho detto anche ai miei giocatori, il campionato italiano è equilibrato. Bisogna star dentro alla partita fino alla fine".

MILAN, MALDINI, 'STIAMO PARLANDO CON IBRAHIMOVIC MA CI SONO ANCHE ALTRE OPZIONI'

"È sicuramente un'opzione, abbiamo parlato, stiamo continuando a parlare, ma ci sono anche altre opzioni, questo dobbiamo dirlo. Certo è che più si va in là e, magari, più diventa difficile, perché lui ha giocato l'ultima partita il 20 ottobre e per un ragazzo di 38 anni fermarsi per più di due mesi è, comunque, abbastanza tosta, io l'ho provata. Quindi, se pensiamo che per l'eventuale fine stagione sarebbero solo cinque mesi, diventa difficile". Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, si esprime così sul possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic nel mercato di gennaio. "L'alternativa è in base a quello di cui abbiamo bisogno - ha aggiunto Maldini ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio di Milan-Sassuolo-. Sinceramente, siamo aperti a vedere giocatori di talento, al di là che siano attaccanti, difensori o centrocampisti, Abbiamo il problema Duarte che, sicuramente, c'ha messo un pochino in crisi nella fase difensiva, anche se Caldara sta tornando a un livello di forma buono".

MILAN-SASSUOLO 0-0 TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié (11' st Paquetà), Bennacer, Bonaventura; Suso (41' st Castillejo), Piatek (33' st Leao), Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Calabria, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Krunic, Rebic. Allenatore: Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari (30' st Romagna), Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli (24' st Obiang); Berardi, Djuricic (24' st Traorè), Boga; Caputo. A disposizione: Turati, Russo, Rogerio, Peluso, Tripaldelli, Muldur, Duncan, Mazzitelli, Bourabia, Raspadori. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

NOTE: Ammoniti: Hernandez, Musacchio, Kessiè, Bonaventura, Paquetà (M), Toljan, Caputo, Locatelli, Marlon (S). Recupero: 1' e 4'.