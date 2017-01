Milan, Galliani punta tutto su Ocampos al posto di Niang



Il Milan punta dritto su Lucas Ocampos. Il 22enne centrocanpista avanzato (dietro le punte) o attaccante esterno (mancini, predilige partire da sinistra) del Genoa (in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia) è l'obiettivo numero uno di Adriano Galliani. Giaccherini (in rottura con il Napoli) e Lazovic (sempre del Genoa) sono alternative che verrebbero prese in considerazione solo se il club rossonero non dovesse convincere Preziosi a lasciar partire l'ex giocatore di Marsiglia e River Plate. Forte fisicamente, ottima tecnica: in Argentina Ocampos era stato paragonato a un certo Cristiano Ronaldo. Quest'anno con la maglia del Genoa ha messo assieme 13 presenze con 3 gol.



MILAN, NIANG AL WATFORD IN PRESTITO SENZA OBBLIGO DI RISCATTO



M'Baye Niang lascia il Milan e va al Watford in prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Contrariamente alle voci, è stato smentito l'obbligo di riscatto dopo 10 gol segnati in Premier League (impresa comunque ardua visto che avrebbe a disposizione appena 17 partite). Dunque Niang a giugno potrebbe tornare in rossonero, anche se la sensazione generale è che, a prescinedere, il destino di Mbaye sarà comunque lontano dal Milan.