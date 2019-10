Milan-Giampaolo: titoli di coda. Spalletti torna nome caldo. In alternativa..

Milan-Giampaolo: titoli di coda. Spalletti torna nome caldo

La vittoria poco convincente del Milan a Marassi contro il Genoa non è bastata: Giampaolo è a un passo dall'esonero. Oltre ai risultati (3 successi e 4 sconfitte in serie A), la dirigenza rossonera non ha visto una crescita nel gioco, nella gestione della squadra e nelle scelte operate (senza andare troppo indietro nel tempo, la decisione di mandare in panchina Leao e Paqueta sabato sera è stata abbastanza sorprendente). Ecco perchè nel giro di 24-48 ore, complice la sosta di campionato, il Diavolo potrebbe divorziare dall'ex mister della Sampdoria e annunciare un nuovo allenatore. I nomi? E' tornato caldo quello di Luciano Spalletti, ma resta il nodo legato ai due anni di contratto con l'Inter a circa 5 milioni di euro netti all'anno.

Dietro al tecnico di Certaldo sono salite le quotazioni di Stefano Pioli che era sul punto di dire sì alla Sampdoria - dove salterebbe Eusebio Di Francesco è - ma ha preso tempo per capire come si può evolvere la situazione nella Milano rossonera. In seconda battuta restano Rudi Garcia (apprezzato da Ricky Massara con cui ha lavorato ai tempi della Roma) e Marcelino (entrambi sondati) e Claudio Ranieri. Al momento nessun contatto, invece per provare a convincere Gattuso a tornare.