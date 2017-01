Milan, Honda pronto a investire nel calcio Usa a San Diego: sfida a Nesta



Keisuke Honda dal Milan agli Stati Uniti? Non è la prima volta che il centrocampista giapponese viene accostato agli Usa. Stavolta però non come acquisto di una squadra della Mls, ma come possibile investitore in un club americano.



HONDA COMPRA UN CLUB DI SAN DIEGO?



Keisuke Honda, con a Demba Ba e Eden Hazard, fa parte di un gruppo di investitori che vorrebbero portare il calcio a San Diego, nella NASL in cui allena l'ex milanista Alessandro Nesta o nella USL. Il progetto potrebbe essere presentato entro marzo e la squadra inizierebbe la sua avventura nel 2018. E magari a quel punto Honda avrà lasciato il Milan per giocare nei Los Angeles Galaxy o in qualche team nei dintorni.





HONDA, E GLI INVESTIMENTI NEGLI STATI UNITI



Il giapponese del Milan sta già investendo negli Usa. Non a caso, sempre a San Diego c'è la sede della Honda Estilo Co. Ltd, società che gestisce atleti, programmi di calcio giovanile e che controlla una squadra di calcio in Austria, con cui ha organizzato il primo camp americano lanciando il Soltilo FC Los Angeles. Secondo quanto riporta MLSsoccerItalia.com l'attaccante dello Shanghai Shenhua, Demba Ba adesso vuole coinvolgere honda in questo progetto calcistico. "Io e un gruppo di investitori, tra cui diversi giocatori, stiamo lavorando per creare una squadra a San Diego - ha rivelato l'ex Chelsea durante l'NSCAA Coaches Convention -. Lavoriamo con la Club Nine e siamo vicini ad acquistare la licenza per la NASL".