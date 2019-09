Milan-Inter 0-2, Biglia: "C'è molta delusione. Ripartiamo dal Torino"

“C’è molta delusione, ma dobbiamo già pensare a giovedì, portare questa delusione che abbiamo vinto nella sfida contro il Torino (giovedì 26 settembre ore 21, ndr) dove dobbiamo ripartire. Ci siamo allungati, abbiamo concesso troppo spazio e perso i nostri concetti di gioco", le parole di Lucas Biglia dopo la sconfitta per 2-0 del Milan nel derby contro l'Inter. Il centrocampista argentino spiega a Rai Sport: "Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister soprattutto nel possesso palla. Se arriveremo a quello soprattutto arriveremo al meglio di quello che ci chiede il mister”. Sull’obiettivo del Milan di questa stagione: “Innanzitutto mettere in campo quello che ci chiede il mister, poi abbiamo le cose chiare e sappiamo cosa vogliamo fare. Vogliamo portare in campo quello su cui lavoriamo in settimana”. E ai microfoni di Sky Sport Biglia ha spiegato: "Dobbiamo fare di più. Nella preparazione le cose andavano bene, poi la sconfitta con l’Udinese alla prima giornata ci ha messo qualche dubbio, dobbiamo stare più tranquilli. La qualità c’è, dobbiamo aggiustare qualche concetto come possesso e pressing. L’Inter è stata brava a sfruttare gli spazi, è una squadra molto forte. Noi però dobbiamo pensare solo a noi”.

Milan-Inter 0-2, Giampaolo: "Ci siamo disuniti dopo il gol"

"Abbiamo iniziato la gara con qualche titubanza di troppo, ci siamo assestati dopo un quarto d'ora e c'e' stato equilibrio. L'Inter ha qualcosa in piu' nell'esperienza dei giocatori piu' importanti ma avevamo colmato anche questo gap". Marco Giampaolo analizza il derby perso per 2-0 dal suo Milan (davanti a 70.440 persone per un incasso totale di 4.931.324,56 euro). Per i rossoneri è la terza sconfitta consecutiva nella stracittadina (che non vincono dal 3-0 del gennaio 2016). La svolta del match arriva al 4° del secondo tempo con il gol fortunoso dei nerazzurri: tiro non irresistibile di Brozovic deviato (da Leao) e Donnarumma non può nulla. "Il gol ha rotto l'equilibrio, ci siamo disuniti e subito diverse ripartenze". L'allenatore rossonero sottolinea: "Nel complesso della gara il Milan c'e' stato nella partita, la squadra non aveva fatto male con quel filo di differenza che si potrebbe colmare col lavoro - ha spiegato a Dazn - Qualcosa rischiamo sempre con il nostro pressing in avanti ma e' una scelta, mi e' piaciuto il coraggio di stare alti. Unico aspetto negativo e' l'aver reagito in maniera disordinata dopo lo svantaggio".

Buona la prestazione di Rafael Leao. Giampaolo gli ha dato fiducia dal primo minuto schierandolo largo a sinistra e il giovane attaccante portoghese è stato protagonista di promettenti accelerazioni che fanno ben sperare per il futuro. Il tecnico del Milan spiega: "“Mi è piaciuto molto. È un ragazzo che ha i numeri adatti, è agile e veloce. È bravo nell’uno contro uno, deve imparare a sapere stare dentro a queste partite. Ha personalità".

Milan-Inter 0-2 Tabellino

(FOTO LAPRESSE)



Marcatori: 4’ s.t. Brozovic, 33’ s.t. Lukaku

Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (dal 27’ s.t. Theo Hernandez); Kessie, Biglia, Calhanoglu (dal 19’ s.t. Paqueta); Suso; Piatek, Leao (dal 38’ s.t. Rebic)

Inter: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella (dal 37’ s.t. Candreva), Brozovic, Sensi (dal 27’ s.t. Vecino), Asamoah; Lukaku, Lautaro (dal 31’ s.t. Politano).

Ammoniti: 3’ s.t. Conti (M), 42’ s.t. Rebic (M)

Arbitro: Daniele Doveri