Milan-Inter 0-2, Lukaku: "Antonio Conte? Volevo un allenatore così"

Milan-Inter 0-2, Antonio Conte: "Lukaku? Può fare ancora di più. Ha grandi potenzialità"

"Lukaku puo' fare ancora di piu'. Ha solo 26 anni e grandi potenzialita' ma ne abbiamo diversi cosi' come Lautaro. Il mio lavoro e' migliorare i calciatori, l'importante e' trovare disponibilita' da parte loro e la sto trovando". Questo il commento di Antonio Conte dopo la vittoria per 2-0 dell'Inter nel derby contro il Milan. "Litigio Lukaku-Brozovic? Avercene di problemi con gente come loro, sono due ragazzi eccezionali. Tante volte mi arrabbio con loro perché sono fin troppo bravi, in campo però bisogna essere più smaliziati. Questo è un gruppo sano, che ha voglia e piacere di stare insieme. Significa che scorre sangue nelle vene, quante volte mi è capitato di litigare con un compagno? Poi la sera insieme a cena e amici come più di prima”. L'Inter resta dunque a punteggio pieno dopo quattro giornate. "I derby sono sempre partite speciali, non sono mai facili da vincere quando si affrontano due squadre cosi' titolate. Penso che i ragazzi abbiano disputato una buonissima partita sotto tutti i punti di vista. Venivamo da una prestazione che ci ha lasciato un po' di amaro in bocca (l'1-1 di San Siro contro lo Slavia Praga in Champions League, ndr), penso ci abbia dato ancora piu' carica per questa partita". Quattro vittorie in quattro partite frutto di una filosofia ben precisa: "Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, abbiamo una nostra idea nella nostra fase di possesso. Ma come dico sempre non bastano le idee, servono anche i calciatori", ha concluso Antonio Conte.

INTER, LUKAKU "CONTE? VOLEVO UN ALLENATORE COSI'"

"Conte? Il nostro rapporto e' molto forte, a 26 anni volevo un allenatore cosi', capace di motivarmi ogni giorno. Sono molto contento di essere con lui in questa squadra". Queste le parole di Romelu Lukaku, a segno nella vittoria per 2-0 dell'Inter nel derby contro il Milan. "Abbiamo risposto bene dopo il match contro la Slavia Praga - ha proseguito a Dazn il centravanti nerazzurro - Sono molto contento per noi. Scudetto? Non voglio parlarne, mercoledi' abbiamo un'altra partita difficile contro la Lazio: pensiamo a questa".

INTER, ZHANG FA FESTA"NESSUNO CI FERMERA', MILANO SIAMO NOI"

Anche il presidente dell'Inter, Steven Zhang, si unisce ai festeggiamenti nerazzurri per la netta vittoria nel derby contro il Milan. "E mai nessun ci fermera' - scrive Zhang sul proprio account Instagram, postando una foto della curva Nord con il motto dei suoi tifosi - Milano siamo noi! Sempre!".

Milan-Inter 0-2 Tabellino

(FOTO LAPRESSE)



Marcatori: 4’ s.t. Brozovic, 33’ s.t. Lukaku

Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (dal 27’ s.t. Theo Hernandez); Kessie, Biglia, Calhanoglu (dal 19’ s.t. Paqueta); Suso; Piatek, Leao (dal 38’ s.t. Rebic)

Inter: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella (dal 37’ s.t. Candreva), Brozovic, Sensi (dal 27’ s.t. Vecino), Asamoah; Lukaku, Lautaro (dal 31’ s.t. Politano).

Ammoniti: 3’ s.t. Conti (M), 42’ s.t. Rebic (M)

Arbitro: Daniele Doveri