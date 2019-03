Milan-Inter: San Siro sarà demolito e ricostruito. Nuovo stadio da 600 milioni

Milan-Inter: San Siro sarà demolito. Nuovo stadio per i due club vicino a San Siro

Milan e Inter daranno l'addio San Siro, che verrà demolito. Le due squadre milanesi ripartiranno da un altro stadio e il nuovo impianto verrà inaugurato entro il 2023. Lo rivela Repubblica secondo cui dunque, il Milan-Inter del 17 marzo sarà uno degli ultimi derby a San Siro. Stando a queste indiscrezioni il progetto è pronto ed è già arrivato il via libera del consiglio comunale alla variante al Piano regolatore, per la realizzazione di nuove strutture sportive e ricreative e centri commerciali. Inter e Milan hanno l’accordo per la gestione condivisa dello stadio. Manca soltanto l'ufficialità, ma il Milan ha già dato l'ok, e l'Inter sembra avviata a sua volta a seguire la linea del club rossonero.

Milan-Inter, nuovo stadio da 600 milioni. L'impianto più innovativo d'Europa

Il nuovo stadio di Milan e Inter sarà più piccolo, ma non di tanto: si prevede 60mila posti con un investimento da 600 milioni di euro (il Real Madrid non ha speso molto meno per rifare il Santiago Bernabeu). Il naming rights del nuovo stadio potrebbe portare 25 milioni l’anno. Non solo. Il progetto, secondo Repubblica, sarà il più innovativo d’Europa e il viaggio negli Stati Uniti di Ivan Gazidis e Alessandro Antonello (ad di Milan e Inter) accompagnati dai consulenti dell'advisor Goldman Sachs è servito per studiare modelli di stadi ultra moderni, con tetto retraibile, facciata intercambiabile e con prato e primo anello interrati, per limitare l’impatto urbanistico sul quartiere.

Milan-Inter, San Siro demolito dopo l'inaugurazione del nuovo stadio

E San Siro? Milan e Inter ovviamente continueranno a giocare al Meazza fino all'inaugurazione del nuovo stadio. Poi la 'Scala del calcio' verrà demolita. Ma il progetto di Milan e Inter è molto più ampio. I due club contano di trasferire in prossimità dello stadio le proprie sedi e attorno a San Siro sarà realizzato anche un palazzetto da 5mila posti per concerti ed eventi. Non lontano dalla zona stadio nascerà anche un centro commerciale.